В Праге обнаружен племянник Сержа Саргсяна

Благодаря оперативно-розыскным мероприятиям полиции Армении 6 декабря в Праге обнаружен находящийся в международном розыске Нарек Александрвич Саргсян - племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, сотрудникам правоохранительных органов он представил фальшивые документы гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса.

Информация об обнаружении разыскиваемого передана в генпрокуратуру Армении для организации экстрадиции.