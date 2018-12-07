Меркель выступила с последней речью в качестве главы ХДС

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поблагодарила в своей последней речи в качестве председателя Христианско-демократического союза (ХДС) на съезде в Гамбурге за "честь и радость" возглавлять партию на протяжении почти 19 лет.

"На протяжении 18 лет, с 10 апреля 2000 года в Эссене до сегодняшнего дня, 7 декабря 2018 года в городе моего рождения, в Гамбурге… я была удостоена чести быть председателем этой большой, великолепной, гордой, единственной партии центра в Германии – Христианско-демократического союза. Эту задачу я старалась выполнять со страстью и самоотверженностью. Я не была рождена ни канцлером, ни председателем партии… Я всегда хотела с достоинством исполнять свои обязанности на государственных и партийных политических постах и однажды с достоинством покинуть их, потому мы все живем во времени. И сейчас пришло время открыть новую главу. Сейчас, в этот час, в этот момент меня преисполняет одно-единственное, все затмевающее чувство, это чувство благодарности. Это было большой радостью для меня, это было большой честью. Спасибо", - сказала Меркель.

После этих слов делегаты съезда устроили Меркель почти двадцатиминутную овацию, некоторые плакали, многие держали в руках плакаты с надписью "Спасибо, шеф, за 18 лет председательства в ХДС",сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На съезде ХДС в пятницу состоятся выборы нового председателя партии, президиума и правления. Генсек ХДС, бывший премьер-министр земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр и лоббист, бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц являются основными кандидатами на пост лидера партии.

В съезде участвуют 1001 делегат. Выборы проходят анонимно, для победы в первом туре кандидату в председатели ХДС нужно набрать абсолютное большинство голосов. Если это не удастся сделать, то состоится второй тур, в который проходят два наиболее успешных кандидата.

Ранее Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет претендовать на пост канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза не намерена бороться за место в бундестаге, а на партийном съезде в декабре в Гамбурге не будет выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС.