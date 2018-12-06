Лидеры стран ЕАЭС поручили продолжить работу над методикой расчета цены транзита газа

Лидеры стран Евразийского экономического союза поручили продолжить работу над методикой расчета цены транзита газа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам по итогам саммита ЕАЭС глава коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

"Есть поручение глав государств о продолжении работы по методике определения цены транзита газа, это один из основных дискуссионных вопросов", - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, кто кого переспорил в вопросе цены на газ - президент РФ Владимир Путин или белорусский лидер Александр Лукашенко, глава коллегии заявил, что считает такую постановку вопроса неуместной. По его словам, этот вопрос решается "не в интересах РФ или Белоруссии, а в интересах всего Евразийского экономического союза". Глава коллегии подчеркнул, что комиссия продолжит работу над поиском компромисса, который устроил бы все страны.

Подводя итог саммиту, Саркисян сообщил, что всего было подписано 15 документов. Среди них он назвал Декларацию о развитии ЕАЭС, в которой отражены приоритетные направления развития интеграции на Евразийском пространстве.