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Азиатские индексы - 06-12-18


ТОКИО, 6 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 декабря на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.91% и составил 21501.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.82% и составил 1610.60 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.68% и составил 2605.18 пункта, а HANG SENG снизился на 2.47% и составил 26156.38 пункта.




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