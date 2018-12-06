Азиатские индексы - 06-12-18
ТОКИО, 6 ДЕКАБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 декабря на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.91% и составил 21501.62 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.82% и составил 1610.60 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.68% и составил 2605.18 пункта, а HANG SENG снизился на 2.47% и составил 26156.38 пункта.
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