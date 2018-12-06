Время в Ереване: 11:07:36,   6 Декабрь

Рада поддержала разрыв Договора о дружбе с Россией


Народные депутаты Украины одобрили прекращение действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за соответствующий президентский законопроект (№0206) проголосовали 277 народных депутатов на пленарном заседании парламента в четверг.

Согласно проекту закона, действие Договора о дружбе прекращается с 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе между Украиной и РФ был заключен в мае 1997 года, Верховная Рада ратифицировала его в январе 1998 года.

3 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о прекращении действия этого договора.

 

 

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации