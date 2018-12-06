Названы лучшие сериалы года

Американский институт киноискусства (AFI) опубликовал список десяти лучших сериалов года, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Жюри премии AFI Awards, в состав которого входят члены правления организации, критики, действующие артисты и профессионалы киноиндустрии, отметило сериалы "Американцы", "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений", "Атланта", "Барри", "Лучше звоните Солу", "Метод Комински", "Поза", "Наследники", "Это мы" и "Удивительная миссис Мейзел".

Ранее был опубликован перечень лучших полнометражных картин года. Туда вошли такие картины, как "Звезда родилась" американца Брэдли Купера, "Фаворитка" греческого режиссера Йоргоса Лантимоса, "Черный клановец" Спайка Ли и другие.

Мексиканца Альфонсо Куарона также отметили особой наградой жюри за драму "Рома".

Американский институт киноискусства создали в 1967 году с целью сохранения кинематографического наследия США. Традиционно лучшие фильмы года по версии AFI входят в список претендентов на премию "Оскар".