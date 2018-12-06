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Эдмон Марукян уверяет: то, что «Светлая Армения» станет второй политической силой в НС – это воля граждан


Председатель партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян уверяет: то, что  «Светлая Армения» станет второй  политической  силой  в НС – это воля  граждан.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами 6 декабря Марукян отметил, что гражданам надо сделать одно – 9 декабря  пойти на избирательные участки и утвердить эту  реальность своими голосами.  По его словам, еще до выборов  партия  получала предложения  выступить в  составе  блока, однако их политическая  команда приняла решение внести свой  колорит в  парламент – со своими подходами и принципами.

«Думаю, нет необходимости формирования  каких-то блоков,  поскольку  режим сломан, и в новой  политической  системе старым подходам места  нет. 

«После  революционной силы «Светлая Армения» должна стать второй  политической  силой», - сказал Марукян.

Высказываясь относительно полемики с участием первых лиц 11 политических сил на  Первом канале, он назвал ее довольно интересной.   

Это беспрецедентная полемика, и в  любом случае ее нельзя  недооценивать. Недостатки  были, однако нужно отметить, что это – достижение. Думаю, в  будущем парламенте  полемика дожна  стать обязательной  составляющей работы. Да, политические  силы  должны  прийти и отчитаться, что ими сделано», - сказал Марукян.

 

 


 




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