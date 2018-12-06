Председатель партии «Светлая Армения» Эдмон Марукян уверяет: то, что «Светлая Армения» станет второй политической силой в НС – это воля граждан.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами 6 декабря Марукян отметил, что гражданам надо сделать одно – 9 декабря пойти на избирательные участки и утвердить эту реальность своими голосами. По его словам, еще до выборов партия получала предложения выступить в составе блока, однако их политическая команда приняла решение внести свой колорит в парламент – со своими подходами и принципами.

«Думаю, нет необходимости формирования каких-то блоков, поскольку режим сломан, и в новой политической системе старым подходам места нет.

«После революционной силы «Светлая Армения» должна стать второй политической силой», - сказал Марукян.

Высказываясь относительно полемики с участием первых лиц 11 политических сил на Первом канале, он назвал ее довольно интересной.

Это беспрецедентная полемика, и в любом случае ее нельзя недооценивать. Недостатки были, однако нужно отметить, что это – достижение. Думаю, в будущем парламенте полемика дожна стать обязательной составляющей работы. Да, политические силы должны прийти и отчитаться, что ими сделано», - сказал Марукян.



