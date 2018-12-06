Зурабишвили хочет инаугурацию «по скромному и европейскому сценарию»

Новоизбранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявляет, что поддерживает проведение инаугурации по скромному и европейскому сценарию.



Как заявила Зурабишвили журналистам, над сценарием работает специальная комиссия, члены которой ознакомят ее с версиями сценария сегодня или завтра,сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



«В комиссию входят все те ведомства, которые связаны с инаугурацией. Также, неверное, с сегодняшнего дня начнется работа над сценариями, с которыми меня должны ознакомить сегодня или завтра. Я поддерживаю максимально скромный сценарий, что я считаю европейской формой», — заявила Саломе Зурабишвили.



Инаугурация президента состоится 16 декабря в Телави.