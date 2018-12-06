Даны льготы очередным инвестиционным проектам: будет создано более 900 новых рабочих мест

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, решением правительства ООО “Гинап” в рамках инвестиционной программы в приоритетной области предоставлено право воспользоваться льготой освобождения от таможенных пошлин на импорт технологического оборудования, их компонентов и комплектующих оборудований, сырья и материалов. Импортируемые товары компания будет использовать в целях организации производства флексопечати из искусственной и пластиковой пленки, а также вакуумных пакетов, пакетов для сыра, кофе и другой продукции. Инвестиции составляют 2,5 млрддрамов, до 2025 года планируется инвестировать еще 1 млрд драмов на новое оборудование и 8,9 млрд драмов на закупку сырья. Создано 56 рабочих мест, планируется создать еще 50 мест со средней зарплатой в 180 000 драмов.

Решением правительства компании “Армениангеликоптерс” и “АрмСанпродакт” также получат льготы по освобождению от таможенных пошлин.

Импортируемый ООО “Армениангеликоптерс” товар - один пассажирский вертолет, будет использоваться в сфере малой авиации. Компания уже инвестировала 1 505 000 000 драмов и планирует инвестировать еще 271 400 000 драмов. Создано 13 рабочих мест, будет создано еще 3 места со средней зарплатой в 600 000 драмов.

ООО “АрмСанпродакт” будет использовать импортируемые товары для строительства тепличного хозяйства, инвестируя 42,68 млрддрамов. В рамках инвестиционной программы планируется создать 700 новых рабочих мест со средней зарплатой в 150 000 драмов.

Другим решением правительства, ООО “Артик ПХК” воспользуется льготой отсрочки уплаты НДС на три года. В рамках инвестиционной программы компания планирует работать в текстильной промышленности в общине МараликШиракской области. Компания будетпроизводить нитки и медицинский хлопок, а также будет заниматься обработкой текстильных отходов. В рамках инвестиционной программы компания намерена инвестировать около 6 млрддрамов. За три года будет создано 160 новых рабочих мест со средней зарплатой в 185 000 драмов.

Исполнительная власть внесла дополнение в соответствующее решение от 19 ноября 2015 года с целью разрешения импорта в Армению находящихся на таможенных территориях страны транспортных средств с правосторонним рулем в рамках таможенной процедуры “Переработка для внутреннего потребления”. Согласно обоснованию, проект решения был подготовлен в результате обсуждений с заинтересованными органами государственного управления Республики Армения и членами инициативы “Правый руль”. Отмеченная таможенная процедура позволит импортировать транспортные средства с правосторонним рулем без переделки, на территории Республики Армения в течение 6 месяцев заменить правостороннюю систему на левостороннюю, а затем после предусмотренной законом растаможки зарегистрировать эти транспортные средства в полиции и свободно эксплуатировать их на территории Армении. Крайним сроком для импорта легковых пассажирских транспортных средств с правосторонним рулем в рамках таможенной процедуры “Переработка для внутреннего потребления” на территории Республики Армения установлено 1 марта 2019 года.

Исполнительная власть одобрила предложение о подписании письма-соглашения о продлении срока действия кредитного соглашения “Проект модернизации северных пограничных пунктов Армении”, подписанного между Республикой Армения и Европейским банком реконструкции и развития 23 ноября 2012 года. Согласно обоснованию, необходимо еще раз продлить соглашение, поскольку работы по планированию еще не начались. Срок доступности кредита продлен на 3,5 года - до 23 мая 2022 года.

Утвержден список специальностей и вступительных экзаменов на 2019/2020 учебный год по программам бакалавриата и непрерывного и интегрированного образования (очное, заочное) в высших учебных заведениях Республики Армения.

Исполнительная власть приняла решение, которым будет обеспечен процесс надлежащей организации и проведения мобилизации на обязательную военную службу врачей офицерского запаса в 2018 году.



