Xiaomi выпустит телефон с камерой на 48 мегапикселей

Президент компании Xiaomi Линь Бинь (Lin Bin) опубликовал в соцсети Weibo фотографию смартфона с 48-мегапиксельной камерой. Об этом пишет GizChina.

К посту была прикреплена фотография смартфона, на которой видна лишь надпись «48MP Camera» и вспышка, поэтому нельзя сказать, какой именно телефон Xiaomi получит такую камеру. В сети ходят слухи о том, что это будут Mi 9 или Mi 8s. Также глава Xiaomi оставил подпись «Пользуюсь им несколько недель, получилось неплохо!» ,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Предполагается, что Mi 9 с такой камерой представят в январе 2019 года. Он также получит два дополнительных модуля, характеристики которых неизвестны. Помимо этого у него появится поддержка 5G, 10 гигабайт оперативной памяти и процессор Snapdragon 855.