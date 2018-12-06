СМИ: первый в мире плавучий супермаркет открылся в ОАЭ

Первый в мире плавучий супермаркет открылся в районе Джумейра на побережье Дубая (ОАЭ). Как пишет издание Arabian Business, предприниматель Маджид аль-Футтайм придумал магазин под брендом Carrefour Bites and More на плоту Aqua Pod, готовый обслужить всех желающих туристов и жителей эмиратов.

В течение шести дней в неделю с 10:00 до 18:00 он будет принимать заказы и доставлять покупки на яхты и на избранные пляжи. Владельцы небольших и мобильных плавсредств могут самостоятельно добираться до "магазина на плоту" и приобретать все необходимое через окошко плавучего супермаркета,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Платформа Aqua Pod передвигается за счет двигателя, работающего на аккумуляторных батареях, чтобы минимизировать ущерб для окружающей среды. Кроме того, платформа оснащена инновационной системой, которая собирает найденный в море мусор.