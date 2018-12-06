Задержан зять президента Грузии

Миндию Гогочури, который является гражданским мужем падчерицы президента Грузии Георгия Маргвелашвили, задержали в ходе спецоперации в Тбилиси по обвинению в хранении оружия, сообщает телеканалRustavi2.

Всего полиция задержала двух человек. По данным телеканала, когда началась спецоперация, подозреваемые начали выбрасывать оружие с балкона квартиры. Эту квартиру на улице Амашукели Гогочури арендовал.

Спецоперация прошла минувшей ночью,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Гогочури не первый раз оказался в центре внимания общественности. В июле он попал в больницу с тремя ножевыми ранениями в ноги.

Ранее, в январе 2017 года, Гогочури получил огнестрельное ранение.

Гогочури является гражданским мужем Машо Чичуа - дочери первой леди Грузии Маки Чичуа.