Зурабишвили объяснила, почему инаугурация пройдет именно в Телави

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили призналась, что одной из причин проведения ее инаугурации в городе Телави (регион Кахети) было то, что там выборы она проиграла.

Поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Зурабишвили выиграла выборы во втором туре, набрав более 59,5% голосов избирателей. Непосредственно в Телави за Зурабишвили проголосовали 48,81% избирателей, а за ее конкурента - члена бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григола Вашадзе - 51,19%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

"Рассматривалось несколько сценариев, но я предложила Телави, поскольку вся моя избирательная кампания была на эту тему - что мы должны поднять регионы на ноги, чтобы они развивались. Без регионов Грузия не будет развиваться. Думаю, что Телави - очень правильный выбор", - сказала Зурабишвили.

Она также подчеркнула, что будет президентом для всего населения Грузии.

"Вторая причина того, почему я выбрала Телави, - это то, что Телави не голосовал за меня. Это одно из проигранных мест, и тем самым я хочу показать, что я президент для всех. Даже для тех, кто за меня не голосовал", - отметила Зурабишвили.