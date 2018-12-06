Сенаторы США представили резолюцию о наказании саудовского кронпринца из-за дела Хашкаджи

Группа сенаторов из двух партий представила на рассмотрение верхней палаты Конгресса США проект резолюции, требующей наказать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана за убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.

В документе говорится, что наследный принц Саудовской Аравии "контролировал силы безопасности" во время убийства и, "основываясь на уликах и анализе данных, предоставленных Конгрессу США, Сенат имеет высокий уровень уверенности в том, что Мухаммед бен Салман был соучастником убийства Джамаля Хашкаджи",сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Резолюция призывает администрацию президента Дональда Трампа и международное сообщество "привлечь к ответственности все стороны", включая наследного принца Саудовской Аравии.

Ее авторами стали сенаторы-республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио, Тодд Янг, а также демократы Дайан Файнштайн, Эд Марки и Кристофер Кунс.