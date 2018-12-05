В Сербии хозяева зажарили козу, съевшую 20 тысяч евро

Домашняя коза Белка съела 20 тысяч евро наличными у своих хозяев в центральной Сербии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает местный портал arandjelovacinfo.

Семья Симич в селе Ранилович в пригороде Аранджеловаца в 80 километрах южнее Белграда приготовила крупную сумму — 20 тысяч евро наличными — для покупки десяти гектаров земли. Они пересчитали деньги и в ожидании продавца сложили на столе в доме.

"Тесть утром вышел, чтобы задать корм домашнему скоту, но не заметил, что входная дверь осталась открытой… Коза Белка, которая у нас жила уже несколько лет, вошла в дом и стала есть деньги со стола", — рассказала журналистам Милена Симич.

"Когда мы услышали шуршание и шум, муж пошел посмотреть, что происходит, и тут его чуть удар не хватил. Белка съела все деньги со стола, осталось лишь около 300 евро, все остальное изгрызено и проглочено", — посетовала женщина.

Он добавила, что "муж с тех пор молчит и только сядет и смотрит в одну точку".

По данным портала, козу затем приготовили на вертеле.