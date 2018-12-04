Время в Ереване: 11:07:36,   4 Декабрь

Адвокат Кочаряна представил три возможных варианта решения Апелляционного суда


Апелляционный суд 7 декабря примет решение либо об обращении в Конституционный суд, либо о лишении Роберта Кочаряна свободы, либо освободит его. Как сообщает Арменпресс, об этом после суда сказал адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Айк Алумян.

«Представлены все ходатайства и доказательства, все вопросы обсуждены. Мы надеемся, что решение будет объективным. У суда было желание услышать, а насколько он будет объективным в принятии решения, узнаем в пятницу», - сказал он.

Айк Алумян подчеркнул, что генеральный прокурор принимал активное участие в судебном процессе. «Он активно возражал против любых наших ходатайств, даже если мы просили перерыв на две минуты», - сказал он.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации