Власти Франции ввели мораторий на цены на топливо на шесть месяцев

Власти Франции официально вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом объявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Матиньонском дворце.

Ввести мораторий на тарифы АЗС было одним из требований участников движения "желтые жилеты". "Никакие налоги не стоят единства общества", - сказал Филипп. "Я услышал гнев французов".

Также в стране решение отложить на полгода введение новых правил технического контроля автомобилей.

"Я приостанавливаю эти новые правила на полгода", - сказал премьер. Вместе с тем он пообещал прийти в ходе предстоящих переговоров к менее дорогостоящей системе.