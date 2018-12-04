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Власти Франции ввели мораторий на цены на топливо на шесть месяцев


Власти Франции официально вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом объявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Матиньонском дворце.

Ввести мораторий на тарифы АЗС было одним из требований участников движения "желтые жилеты". "Никакие налоги не стоят единства общества", - сказал Филипп. "Я услышал гнев французов".

Также в стране решение отложить на полгода введение новых правил технического контроля автомобилей. 

"Я приостанавливаю эти новые правила на полгода", - сказал премьер. Вместе с тем он пообещал прийти в ходе предстоящих переговоров к менее дорогостоящей системе.

 

 

 

 




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