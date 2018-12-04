В Иране заявили, что не нуждаются в разрешении для ракетных испытаний

Тегеран не нуждается в чьем-либо разрешении на проведение испытаний своих ракет. Об этом в интервью агентству IRNA заявил во вторник официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

"Если мы сочтем необходимым проведение испытаний наших ракет, мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения. Мы сделаем это, - сказал Шекарчи. - Национальные интересы Ирана обуславливают необходимость развития ракетной программы",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он также отметил, что "Тегеран ни перед кем не обязан раскрывать свой ракетный потенциал", как и Соединенные Штаты, которые в свою очередь тоже "не отвечают на все вопросы, которые им задают".

1 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел испытание баллистической ракеты вопреки резолюции 2231 Совета Безопасности ООН. По его словам, речь идет о "баллистической ракете средней дальности, которая способна переносить несколько боеголовок". В ответ на это Шекарчи сказал в воскресенье, что страна продолжит ракетные испытания для повышения своей обороноспособности.