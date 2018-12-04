Председатель НС Армении Ара Баблоян выразил соболезнования в связи с кончиной доктора медицинских наук, Заслуженного деятеля науки РА Павла Ананикяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В соболезновании сказано:

“С неизбывной болью узнал о кончине хирурга, доктора медицинских наук, заслуженного деятеля науки РА, моего дорогого учителя, а затем старшего коллегу Павла Ананикяна.

Павел Ананикян не только заслуженный хирург, спасший множество человеческих жизней и опытный организатор врачебного дела, но также неутомимый ученый и педагог, около четверти века возглавлявший кафедру общей хирургии Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци. Более того, став одним из учителей нескольких поколений армянской хирургической школы, внес огромный вклад в развитие медицинской науки Армении, являясь автором около 500 научных трудов, в том числе 13 монографий и 3 учебников.

Наделен был литературным даром и сложнейшей и благодарной историей своей жизни хирурга поделился с поколениями в ряде автобиографических книг, а чувства к Родине и народу с присущим художнику мастерством передал холсту.

В этот тяжелый для армянской медицинской науки миг от имени НС РА и себя лично выражаю глубокое соболезнование родным и близким П.Ананикяна и разделяю их скорбь”.