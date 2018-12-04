Государство может не принять в качестве дара имущество Манвела Григоряна, поскольку возможна его конфискация в будущем

Государство может не принять в качестве дара имущество Манвела Григоряна и Армена Аветисяна: в этом вопросе возможны возражения со стороны прокуратуры. Государство не может принимать в качестве дара имущество сомнительного происхождения. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель Управления госимуществом Армении Нарек Бабаян.

«Адвокат Манвела Григоряна представил заявление о дарении. Неделю назад такое же заявление представила семья бывшего начальника таможни Армена Аветисяна – в заявлении говорилось о готовности подарить государству гостиницу «Голден Палас» в Цахкадзоре. Решение о принятии даров должно быть принято после рассмотрения вопроса в компетентных органах, только на основании заключений правительство Армении может принять соответствующее решение. Однако в этом вопросе возможны возражения со стороны прокуратуры»,- сказал Бабаян, подчеркнув, что государство не может принимать в качестве дара имущество сомнительного происхождения, беря тем самым на себя сомнительные обязательства.

По его словам, все это нужно изучить, поскольку возможна конфискация подобного имущества в будущем.

«Предполагается, что подобное имущество было приобретено незаконным путем, иначе его не дарили бы государству: возможна конфискация подобного имущества в будущем, или же – в случае целесообразности, дар будет принят»,- сказал он.

По его мнению, возможно, что актом дарения подозреваемые хотели ускорить процессы, принять вину упрощенными процедурами и покаяться перед обществом. По словам Бабаяна, переходное правосудие должно заниматься и этими вопросами.

Нет полномерной оценки даримого имущества: например, даримое имущество Манвела Григоряна оценено частным оценщиком в 5 млрд драмов, однако здесь нужна и госоценка, что необходимо для дальнейшего распоряжения этим имуществом и его продажи.

19-го июня суд первой инстанции Еревана принял решение о применении к депутату НС Армении, генералу Манвелу Григоряну меры пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца.

Как сообщалось ранее, депутаты Национального Собрания Армении 19 июня на внеочередном заседании тайным голосованием дали согласие на лишение свободы депутата НС РА от фракции РПА, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» генерала Манвела Григоряна. Итоги голосования: из 82 бюллетеней недействительными признаны 2, «против» проголосовали 3 парламентария. «За» проголосовали 77 депутатов.

Ранее депутаты Национального Собрания Армении дали согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата НС РА от фракции РПА, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» генерала Манвела Григоряна. Итоги голосования: из 85 бюллетеней недействительным признан 1, «против» проголосовали 3 парламентария. «За» проголосовали 81 депутат.

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян, с учетом вышесказанного, уже дал санкции возбуждение уголовного преследования в отношении депутата НС РА от фракции РПА, председателя Союза добровольцев «Еркрапа» генерала Манвела Григоряна, привлчь его в качестве обвиняемого по 3 уголовным делам. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился в суд с ходатайством об аресте Манвела Григоряна

15-го июня в следственном управлении СНБ Армении было возбуждено уголовное дело по части 2-й статьи 235-й УК Армении, в отношении Манвела Григоряна.

На основании добытых в ходе обыска во владениях подозреваемого доказательств и в ходе дальнейших следственных действий в тот же день в ОСС Армении было возбуждено уголовное дело по ст. 179 УК Армении – о хищениях в особо крупных размерах, которое было присоединено к возбужденному до этого уголовному делу.

Кроме того, 17.06.2018 было принято в производство еще 2 уголовных дела по ст. 235 УК Армении о незаконном хранении оружия в отношении Манвела Григоряна и членов его семьи.

СНБ сообщает также об обнаруженных и изъятых с принадлежащей Манвелу Григоряну территории боеприпасах.В ходе обыска в зоне отдыха по адресу село Аршалуйс, дом 28 были конфискованы 18 противотанковых минометов типа «ПГ-7»; 20 штук гранат типа «Ф-1»; 21 589 штук патронов различного калибра; 12 400-граммовых брикета тротиловой взрывчатки; 27 взрывателей типа «КД»; 2 дула от пулемета и ряд других боеприпасов. Из принадлежащего Манвелу Григоряну особняка в Эчмиадзине, расположенного по адресу улица Алавердяна, дом 46, было конфисковано 79 ружей с заводскими номерами; 39 пистолетов с заводскими номерами; 12 300 штук патронов разного калибра. В особняке были также обнаружены десятки сертификатов о собственности.В доме отдыха, принадлежащем Манвелу Григоряну, было обнаружено также три автопарка с коллекциями современных дорогостоящих автомобилей, ретро автомобилей, мотоциклов и снегоходов. Был обнаружен также ряд внедорожников, предусмотренных в дни четырехдневной войны для Армии обороны, и машина Скорой помощи. Они были предоставлены в дар Армии обороны представителями армянской общины России, которые М.Григорян оформил на имена своих родственников и перевез в свой собственный автопарк.В доме отдыха депутата Национального Собрания есть также собственный зоопарк, где проживают тигр, медведи, страусы, есть также конный клуб. На основании полученных данных стало ясно, что продукты питания, предусмотренные для солдат-участников четырехдневной апрельской войны, Манвел Григорян использовал для кормления животных в собственном зоопарке.Следствие по уголовному делу продолжается, о процессе и результатах которого будет предоставлена дополнительная информации.