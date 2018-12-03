Аэропорт Симферополя получит имя художника Айвазовского

Имя известного художника-мариниста Ивана Айвазовского, чьи жизнь и творчество связаны с Крымом, стало лидером акции "Великие имена". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на “Российскую газету”, за присвоение его аэропорту "Симферополь" проголосовали 133154 человека или более 52 процентов респондентов. Такие данные приведены на сайте акции.

Помимо Айвазовского в тройке лидеров голосования были имена императрицы Екатерины II и адмирала Павла Нахимова, за которых соответственно отдали свои голоса 73134 и 48915 человек.

Всего в интернет-голосовании за названия для аэропорта столицы Крыма приняли участие 255,3 тысячи россиян. Причем, особую активность организаторы отметили за последние сутки, когда количество желающих принять участие в выборе дополнительного имели для воздушной гавани Крыма увеличилось на 43,4 тысячи. Окончательные итоги конкурса будут подведены 4 декабря, после того как обработают анкеты, поступающие из всех регионов страны.