В Москве в новогодние праздники ограничат продажу алкоголя

Продажу алкогольных напитков ограничат в Москве в местах проведения новогодних праздничных мероприятий. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

"Традиционно (продажа алкоголя будет ограничена — ред.). Это уже не вызывает удивления ни у кого. Люди привыкли, что там, где массовые мероприятия, алкоголь не продаётся", — рассказал Черников журналистам в понедельник.

Глава ведомства поделился, что пять-шесть лет назад подобные меры вызывали беспокойство среди граждан, однако теперь подход и отношение к этому изменились.

"Люди понимают, что это праздник для всех, а это означает, что на праздничных площадках много детей и семей. Поэтому беспокойства нет", — добавил глава департамента.