Трамп попросил Пакистан помочь в решении афганского конфликта

Президент США Дональд Трамп в письме пакистанскому премьер-министру Имрану Хану попросил Исламабад посодействовать в решении афганского конфликта. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник телеканал Geo.tv со ссылкой на заявления Хана местным СМИ.

В частности, Трамп рассчитывает на то, что Пакистан сможет убедить руководство радикального движения "Талибан" присоединиться к мирным переговорам. "Президент Трамп передал послание, он попросил Пакистан оказать содействие в том, чтобы усадить руководство "Талибана" за стол переговоров", - приводит высказывание Хана телеканал. Премьер также указал, что его страна "сделает любые возможные шаги для установления мира в Афганистане".

Это письмо Трамп направил в Исламабад после того, как 21 ноября выступил с нападками на Пакистан и заявил о прекращении оказания ему финансовой помощи из-за отсутствия содействия в борьбе с терроризмом.