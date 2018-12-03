Reuters: протестующие заблокировали 11 топливохранилищ Total во Франции

Участники протестов во Франции перекрыли подъезды к 11 топливохранилищам нефтегазового концерна Total, из-за чего на некоторых заправках наблюдается нехватка бензина и дизеля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

По его данным, 2,2 тыс. заправок заявили об исчерпании запасов топлива.