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Reuters: протестующие заблокировали 11 топливохранилищ Total во Франции


Участники протестов во Франции перекрыли подъезды к 11 топливохранилищам нефтегазового концерна Total, из-за чего на некоторых заправках наблюдается нехватка бензина и дизеля.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

По его данным, 2,2 тыс. заправок заявили об исчерпании запасов топлива.

 

 

 

 

 




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