"У нас своя повестка" - власти Грузии ответили на требования оппозиции

Власти Грузии готовятся к инаугурации президента и парламентским выборам 2020 года - такой ответ дал председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире Первого канала на ультиматум объединенной оппозиции, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Кандидат в президенты от Оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе на митинге протеста на проспекте Руставели в воскресенье потребовал от властей до 16 декабря создать рабочую группу по выполнению требований протестующих. Одно из главных требований – это проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

Вместе с тем, объединенная оппозиция не признает итогов президентских выборов и намерена обратиться в суд с требованием признать их недействительными.

"Мы готовимся к инаугурации, а также к парламентским выборам 2020 года. Такова наша повестка дня. Сегодня мы увидели, что у "Нацдвижения" нет никаких ресурсов вызвать в стране искусственно дестабилизацию. Исходя из этого мы будем следовать повестке дня. Ждем инаугурацию и парламентские выборы", - сказал Кобахидзе.