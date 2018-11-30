РФ не будет зеркально отвечать Киеву на запрет въезда, чтобы не было помешательства

Россия не будет отвечать зеркально на ограничение со стороны Украины на въезд в страну граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается Украины, причем не страны, а именно того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас зеркально в Киеве, то это можем привести к помешательству. А если говорить в национальном масштабе, то просто к коллапсу", - сказала она на брифинге в пятницу.

Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил ранее, что ведомство усилило меры контроля на границе и ограничило въезд в страну иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.