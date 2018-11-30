Избранный президент Грузии Зурабишвили заявила о неготовности к сотрудничеству с Россией

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили в данный момент не готова к сотрудничеству с Москвой. Как передает Арменпресс, об этом она заявила в четверг в интервью Русской службе Би-би-си.

"Не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству <...> Мы Запад, мы Европа, мы проевропейские. Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались", - сказала она.

Зурабишвили отметила, что диалог Тбилиси с Москвой должен проходить "под предводительством и при поддержке партнеров" Грузии. "Во время переговоров, которые я вела с Россией (будучи министром иностранных дел Грузии в 2004-2005 годах - прим. ТАСС), перед и после каждой сессии переговоров я консультировалась с руководством Европейского союза и американским посольством. И вторая сторона переговоров знала об этом и принимала это", - сказала она.

Зурабишвили подчеркнула, что не собирается быть номинальным главой государства, пообещав стать "самым активным президентом" в вопросах интеграции в ЕС и НАТО. "Есть два направления, по которым президент может быть очень активным. Первое - это международная политика, это прописано в конституции. Эти шесть лет будут очень важными для Грузии, которая движется к интеграции в Европу, в Европейский союз, в НАТО", - пояснила она.