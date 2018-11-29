Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что хочет быть обычной главой государства, которая пьет кофе, ходит по улицам и является неотъемлемой частью общества, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Второй тур выборов президента Грузии прошел 28 ноября. Центральная избирательная комиссия Грузии в четверг опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Саломе Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе — 40,48%.

"Я хочу быть обычным президентом, который пьет кофе, ходит по улицам и является частью общества. Посмотрим, насколько у меня это получится. Сейчас у меня очень большие планы", — заявила Зурабишвили журналистам.

По ее словам, она почувствовала себя победившей после того, как утром ее поздравил католикос-патриарх Илия Второй.