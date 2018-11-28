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Руководитель ОСС Армении представил работу, проделанную по делу 1-го марта


За последние 6 месяцев только по делу 1-го марта было допрошено около тысячи человек. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал28 ноября на мероприятии, посвященном Дню формирования Особой следственной службы, начальник Особой следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

«По делу 1-го марта было проведено более 40 обысков, у граждан и в различных госучреждениях проведено 85 изъятий, назначено 23 экспертиз, в том числе, сложно-комплексных. Обследовано 146 единиц огнестрельного оружия, множество боеприпасов»,- сказал  начальник Особой следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

По его словам, кроме того, следователи осуществляли участие в судебных процессах, представляли ходатайства и пр.


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