На данном этапе следствия есть необходимость в том, чтобы Роберт Кочарян находился под арестом: Генпрокурор Армении

Генпрокуратура Армении придерживается позиции, согласно которой на данном этапе следствия по делу 1-го марта есть необходимость в том, чтобы Роберт Кочарян находился под арестом. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал Генпрокурор Армении Артур Давтян. «Генпрокуратура Армении придерживается позиции, согласно которой на данном этапе следствия по делу 1-го марта есть необходимость в том, чтобы Роберт Кочарян находился под арестом. Мы приводим наши обоснования в этом вопросе, а какое решение примет суд – знает только суд»,- сказал он.

По поводу решения Апелляционного суда, отменившего арест Кочаряна и направленного на пересмотр в Кассационный суд, Артур Давтян пояснил суть того, на какой вопрос ответил этим решением суд высшей инстанции. «Помните самый основной вопрос, ставший предметом широких обсуждений, относительно неприкосновенности фигуры президента после окончания срока его полномочий на этом посту? По сути, Кассационный суд учел мои доводы о том, что в этом вопросе существенное значение имеет то, какие преступления инкриминируются бывшему президенту: исходят ли его действия из сути его полномочий или нет. И, самое главное, отменив решение Апелляционного суда, тем самым, отменив подход этой инстанции в вопросе президентского иммунитета, Кассационный суд четко обозначил, что действия президента нельзя рассматривать лишь в формальном плане – а именно, имел ли он право принять какой-то правовой акт, - в отрыве от содержания его действий и их соответствия Конституции»,- сказал Генпрокурор Армении Артур Давтян.

По его словам, его позиция ясна – то, в чем сегодня обвиняется Роберт Кочарян, нельзя рассматривать как производное от его полномочий президента, поскольку все инкриминируемые ему деяния – по отдельности и в совокупности, не соответствуют основам Конституции.

Как сказал Генпрокурор Армении Артур Давтян, фактическое содержание дела 1-го марта в его сегодняшнем виде отличается от такового в расследовании 2008 года: добытые в ходе расследования факты говорят о диаметрально противоположном. Тем самым, то, в чем сегодня обвиняется Роберт Кочарян, никак не противоречит данным, которые расследовались в судах в 2008 году. В то же время, добытые сегодня свидетельства в отдельных случаях говорят о необходимости пересмотра судебных актов десятилетней давности. Уже есть решения ЕСПЧ по отдельным делам, в этом аспелте надо будет пересмотреть давние судебные акты.

По поводу возможного обращения в Конституционный суд с вопросом о неприкосновенности Кочаряна Артур Давтян сказал, что по этому поводу нет правового пути, так как Кассационный суд четко ответил на вопрос, сказав, что Апелляционный суд должен проанализировать обоснованные сомнения, оценить – были ли действия Кочаряна сопряжены с исполнением им обязанностей президента, поскольку, в противном случае, оснований для его неприкосновенности нет. «Здесь нет никакой необходимости для вмешательства на уровне Конституционного суда»,- сказал он.

В то же время, Артур Давтян сказал, что и сегодня примет участие в слушаниях по делу Кочаряна, в которых вчера был объявлен перерыв, и представит там все свои доводы и обоснования необходимости ареста Кочаряна.

Второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении Конституционного строя Армении. Об этом вечером 26-го июля сообщила пресс-служба Особой следственной службы Армении.

"На основе достаточности доказательств, собранных в рамках предварительного следствия по уголовному делу о событиях 1-2 марта 2008 года, 26 июля 2018 года бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по первой части статьи №300.1 УК Армении за то, что он по предварительному сговору с иными лицами сверг Конституционный строй Республики Армения", — сказано в сообщении.

Также свидетелем по делу был вызван нынешний генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который в то время занимал должность начальника гарнизона Еревана. В настоящее время Хачатурову также предъявлено обвинение. В качестве обвиняемого привлечен бывший министр обороны Армении Микаэл Арутюнян, который на данный момент не находится в республике.

В тот же день в ереванский суд общей юрисдикции было передано ходатайство об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.

Сам обвиняемый все обвинения в его адрес по делу 1 марта 2008 года считает необоснованными, оторванными от действительности.

Суд общей юрисдикции Еревана в ночь на субботу принял решение арестовать второго президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца.

Спецследственная служба представила ходатайство в суд об избрании в его отношении ареста в качестве меры пресечения.

С 1-го августа 45 депутатов НС Армении представили личные гарантии под изменение ареста как меры пресечения для Роберта Кочаряна. Об этом сказал руководитель офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян. По его словам, подписали председатель НС Армении Ара Баблоян, его заместители Эдуард Шармазанов и Арпинэ Ованнисян.

Учитывая, что экс-президент Роберт Кочарян неприкосновенен, Апелляционный суд 13 августа вынес решение — удовлетворить жалобу адвокатов и отпустить его на свободу. Генеральная прокуратура Армении представит свое обжалование после получения решения Апелляционного суда об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна. Об этом сказал участникам акции протеста, которые пришли к зданию Генеральной прокуратуры Армении, начальник управления надзора за особо важными делами Ваагн Мурадян.

30-31-го августа, адвокаты Роберта Кочаряна представят жалобу в Кассационный суд. Их жалоба состоит в том, что в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно. Об этом в беседе с журналистами сказал адвокат Роберта Кочаряна Айк Алумян. По его словам, крайний срок обжалования истекает завтра, 31-го августа.

Как известно, адвокаты Роберта Кочаряна апеллировали решение суда первой инстанции, исходя из 3 обоснований, однако в Апелляционном суде, принимая решение об освобождении Роберта Кочаряна из-под стражи, учли из 3 представленных ими обоснований лишь одно – неприкосновенность экс-президента.