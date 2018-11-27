В Кадастре имела место организованная коррупция, и мы сделали все, чтобы ее ликвидировать: Сархат Петросян

В сфере Кадастра в последнее время имело место раскрытие 23 незаконных действий. На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-зале «Арменпресс», руководитель комитета Кадастра недвижимости РА Сархат Петросян отметил, что все дела направлены правоохранительным органам. Руководитель комитета отметил также, что в этих делах есть имена бывших высокопоставленных должностных лиц, и речь идет об очень крупных суммах. В результате незаконных действий государственному и общинному бюджету нанесен существенный урон, по предварительным подсчетам, он может достигать 3 млн долларов. По словам Петросяна, окончательную оценку дадут правоохранительные органы.

“Мне досталась сфера, которую трудно однозначно назвать плохой или несостоявшейся. Комитет Кадастра при разных руководителях хотя бы дважды доказывал, что он является одним из состоявшихся структур нашей страны. Это было в начале 90-х годов, когда в Кадастре, благодаря международным донорам, велась интенсивная работа, а также реформы 2010 года, когда в кабинетах Кадастра начали внедрять новую культуру общественного управления. Это конечно не означает, что все было хорошо. Да, в Кадастре была коррупция, даже организованная коррупция и мы сделали все, чтобы ее ликвидировать. Сегодня со спокойной совестью можем сказать, что организованной коррупции в Кадастре нет” – сказал Сархат Петросян.