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Оптимизация аппарата мэрии Еревана завершится к концу декабря


Оптимизация аппарата мэрии Еревана завершится к концу декабря. Как передает «Арменпресс», об этом на заседании Совета старейшин Еревана заявил вице-мэр Еревана Айк Саргсян.

Мэр Еревана Айк Марутян уже начал оптимизацию аппарата и начал со своих советников и помощников. Об этом он заявил на заседании Совета старейшин Еревана.

"У меня вместо 9 советников сейчас 7, и вместо пяти помощников один", - отметил мэр.

В мэрии Еревана сегодня, 27-го ноября, состоится внеочередное заседание Совета старейшин Еревана. Как передает «Арменпресс», в повестке – 6 вопросов. Один из них относится к принятию в качестве дара от фонда «Ереван-2800» имущества на сумму в 47 млн 463 тысяч драмов. второй вопрос – привлечение независимого аудитора для проведения годового аудита бюджета города.

Совет старейшин Еревана рассмотрит вопрос о присвоении Первому переулку пр.Баграмян имени Рафаэля Лемкина -  автора термина «геноцид».


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