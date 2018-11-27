Делегации Грузии, Турции и Азербайджана отказались от юбилейных медалей ПАЧЭС: Ара Баблоян призвал не политизировать вопрос

Несколько делегаций отказались от получения юбилейных медалей в ходе 52-го заседания Генассамблеи ПАЧЭС, которое проходит в Ереване. Как передает «Арменпресс», заседание генассамблеи ПАЧЭС стартовало 27-го ноября.

С вступительным словом выступил генсек генассамблеи ПАЧЭС Асаф Гаджиев, который посчитал честью приветствовать участников заседания.

Затем, после вступительной части, спикер Национального Собрания Армении Ара Баблоян объявил о награждении всех национальных делегаций медалями в связи с 25-летием организации. Однако сразу четыре делегации – Грузии, Азербайджана, Турции – отказались от медалей.

Руководитель грузинской делегации не мотивировал свой отказ, руководители турецкой и азербайджанской делегаций объяснили отказ протокольными моментами – отсутствием мандата на взятие наград по причине недавнего назначения на свои посты.

Представитель грузинской делегации (глава отсутствовал) заявил, что глава делегации отказывается и просит не обсуждать вопрос. Глава азербайджанской делегации Эльдар Гулиев сообщил, что мало времени находится на посту делегации и потому ему совесть не позволяет принять такую высокую награду. При этом Гулиев особо подчеркнул, что вопрос не связан с политикой, и в Ереване его очень хорошо принимают. Глава турецкой делегации заявил, что не имеет чести принять медаль. В этой связи Ара Баблоян напомнил, что награда касается не только глав, но самих делегаций, честно проработавших четверть века. Глава украинской делегации Чубаров также не прибыл в Ереван по личным мотивам.

Ара Баблоян подчеркнул, что не стоит политизировать вопрос, поскольку организация занимается экономическими вопросами. В этой связи Ара Баблоян отметил, что есть региональные проблемы, и политизация может лишь затруднить решение основных задач – в экономическом и торговом сотрудничестве.

«Главный приоритет - укрепление экономического сотрудничества. Армения подтверждает приверженность идее и утверждает, что для эффективности организации необходимо сохранить экономический характер, избегая излишней политизации. Армения готова и далее вносить вклад, выдвигая новые проекты и инициативы», - заявил Ара Баблоян.

Организация черноморского экономического сотрудничества, ОЧЭС (Organization of Black Sea Economic Cooperation, BSEC) — межправительственная организация, объединяющая 12 государств, созданная для развития сотрудничества, мира, стабильности и процветания в бассейне Черного моря.

В ОЧЭС входят Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдавия, Россия, Румыния, Сербия, Турция и Украина.

Наблюдателями в организации являются Австрия, Белоруссия, Германия, Египет, Израиль, Италия, Польша, Словакия, США, Франция, Тунис, Хорватия, Чехия, а также Европейская комиссия, Конференция Энергетической хартии, Черноморская комиссия, Международный Черноморский клуб.

ОЧЭС была образована 25 июня 1992 года на саммите в Стамбуле (Турция), когда главы государств и правительств Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины подписали Декларацию о Черноморском экономическом сотрудничестве, определившую приоритетные направления и основные механизмы этого регионального формата сотрудничества.

Декларацией о Черноморском экономическом сотрудничестве предусматривается поощрение многостороннего сотрудничества в области торговли и промышленности, энергетики, транспорта, связи, науки и техники, сельского хозяйства, экологии, туризма и других сферах.

С 1992 до 1998 организация называлась просто "Черноморское экономическое сотрудничество" (ЧЭС). В 1998 году было принято решение о преобразовании ЧЭС в Организацию черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

5 июня 1998 года был подписан Устав организации. 8 октября 1999 года на 54-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была утверждена заявка на предоставление ОЧЭС статуса наблюдателя в ООН.

Основным органом, принимающим решения в ОЧЭС, является Совет министров иностранных дел, который созывается два раза в год (в июне и в декабре).