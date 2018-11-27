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Состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов


27-го ноября состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H. 

Как передает «Арменпресс»,  в группе E АЕК (Греция) встретится с клубом «Аякс» (Голландия), матч состоится в 21։55 (по ереванскому времени). 

«Бавария» (Германия) встретится с клубом  «Бенфика» (Португалия), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени). 

В группе  F  «Лион» (Франция) встретится с клубом  «Манчестер Сити» (Англия) ), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени). 

«Хоффенхайм» (Германия) встретится с клубом  «Шахтер» (Украина) ), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени). 

В группе  G  ЦСКА (Россия) встретится с клубом  «Виктория» (Пльзень, Чехия) ), матч состоится в 21:55  (по ереванскому времени). 
«Рома» (Италия) встретится с клубом  «Реал» (Испания) ), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени). 

В группе  H  «Ювентус» (Италия) встретится с клубом  «Валенсия» (Испания) ), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени). 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) встретится с клубом  «Янг Бойз» (Швейцария) ), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени). 


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