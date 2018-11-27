Состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов
10:15, 27 Ноябрь, 2018
27-го ноября состоятся матчи 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группах E, F, G и H.
Как передает «Арменпресс», в группе E АЕК (Греция) встретится с клубом «Аякс» (Голландия), матч состоится в 21։55 (по ереванскому времени).
«Бавария» (Германия) встретится с клубом «Бенфика» (Португалия), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени).
В группе F «Лион» (Франция) встретится с клубом «Манчестер Сити» (Англия) ), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени).
«Хоффенхайм» (Германия) встретится с клубом «Шахтер» (Украина) ), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени).
В группе G ЦСКА (Россия) встретится с клубом «Виктория» (Пльзень, Чехия) ), матч состоится в 21:55 (по ереванскому времени).
«Рома» (Италия) встретится с клубом «Реал» (Испания) ), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени).
В группе H «Ювентус» (Италия) встретится с клубом «Валенсия» (Испания) ), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени).
«Манчестер Юнайтед» (Англия) встретится с клубом «Янг Бойз» (Швейцария) ), матч состоится в 00:00 (по ереванскому времени).