Во втором-третьем турах всемирной Олимпиады юные шахматисты сборной Армении одержали победы

Юные шахматисты сборной Армении одержали победы во втором-третьем турах всемирной Олимпиады. Как передает «Арменпресс», во втором туре сборная Армении играла со сборной Киргизии и выиграла со счетом 3,5-0,5, затем в третьем туре сборная Армении играла со сборной Дании и выиграла со счетом 2,5-1,5.

Сейчас сборная Армении набрала 4 очка и отстает от лидеров на 2 очка.