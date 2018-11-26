Время в Ереване: 11:07:36,   26 Ноябрь

Президент подписал закон «О государственном бюджете Республики Армения 2019 года»


Президент Армении Армен Саркисян сегодня подписал закон Республики Армения «О государственном бюджете Республики Армения 2019 года». Об этом сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью администрации президента.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации