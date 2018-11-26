Пашинян считает важным борьбу с коррупцией для привлечения иностранных инвестиций

Борьба с коррупцией в Армении осуществляется не только для установления справедливости и верховенства закона, но и для улучшения инвестиционной среды. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал в интервью китайскому телеканалу Phoenix TV и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Мы считаем, что борьба с коррупцией позволит нам сделать инвестиционную среду более привлекательной для иностранных инвесторов, поэтому мы делаем это не только для установления справедливости и верховенства закона. Кроме того, мы надеемся, что когда в нашей стране не будет никакой коррупции, это привлечет иностранных инвесторов, чтобы они пришли и сделали инвестиции в Армению», - сказал Пашинян.

Он добавил, что в Армении были экономические монополии. «Были люди, у которых было больше прав, чем у других. Я могу гарантировать, что сейчас все равны перед законом в Армении. Следующим приоритетом нашего правительства является создание по-настоящему независимой судебной системы в стране, потому что, к сожалению, наша судебная система также была коррумпированной, и теперь мы работаем над тем, чтобы сделать нашу судебную систему по-настоящему независимой», - сказал он.

Пашинян также подчеркнул, что во время прогулки по улицам Еревана, можно увидеть много улыбающихся людей, и отметил, что шесть месяцев назад ситуация не была такой.

«Большинство людей в Армении были несчастны и их не уважали. Мы были страной, которая всегда испытывала проблемы с результатами выборов, где результаты постоянно фальсифицировались. Но теперь мы устранили эту проблему, и, будучи премьер-министром Армении, я могу гарантировать, что у нас больше не будет такой проблемы», - сказал он.