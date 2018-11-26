Трудная получилась игра: Генрих Мхитарян

Полузащитник сборной Армении и лондонского клуба «Арсенал» Генрих Мхитарян прокомментировал последнюю игру клуба «Арсенал». Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Трудная получилась игра, однако, важно то, что домой мы вернулись с победой», - пишет он.

В 13-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» на выезде победил команду «Борнмут» со счетом 2:1. Как передает «Арменпресс», победный гол забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Полузащитник сборной Армении Генрих Мхитарян принимал участие в игре. После этой победы «Арсенал» с 27-ю очками находится на 5-м месте и на 1 очко отстает от идущего четвертым «Челси».