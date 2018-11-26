США применили слезоточивый газ против каравана мигрантов на границе с Мексикой

Военные США применили слезоточивый газ в отношении нескольких мигрантов из каравана пытавшихся проникнуть на территорию Соединенных Штатов через забор. Как передает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU, об этом сообщили СМИ с места событий.

Мексиканское телевидение Milenio TV также показало кадры, на которых несколько мигрантов на границе пытаются преодолеть забор. По данным СМИ, порядка 500 мигрантов попытались прорваться через пограничную стену на границе с США в районе Тихуаны, однако сделать этого им не удалось.

"Национальный институт миграции (Мексики) намерен депортировать тех, кто попытался насильно попасть в США. Те, кого нам удалось идентифицировать, будут депортированы, они нарушили мексиканский закон", - приводит Milenio заявление главы МВД Мексики Альфонсо Наваррете.

Министерство внутренних дел Мексики заявило в воскресенье, что страна начиная с 19 октября выслала 11 тыс. граждан стран Центральной Америки. В сообщении также говорится, что более 1,9 тыс. из них были участниками караванов.