РФ запросила провести срочное заседание СБ ООН по ситуации в Азовском море

Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море, предварительно оно назначено 26 ноября на 19:00 по Мск. Как передает Арменпресс, об этом заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

"В связи с опасным развитием ситуации в Азовском море и последовавшими за ними событиями Россия запросила срочный созыв открытого заседания СБ утром 26 ноября по пункту повестки дня "Поддержание международного мира и безопасности"", - сказал он.

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ. На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование.

С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь.