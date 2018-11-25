Будущее Армении зависит от всех  каждого из нас — послание  президента  Саркисяна  к началу агитационной  кампании по выборам в НС РА

Президент Армении Армен Саркисян направил в связи с началом предвыборной кампании по выборам в НС РА.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,



26-го ноября стартует агитационная компания перед внеочередными выборами в Национальное Собрание.



Эти выборы после больших апрельско-майских перемен – важнейшее событие политической жизни Армении, результаты которого очень существенны в плане развития и перспектив страны. От каждого из нас требуется высокая ответственность и сознательность, в какой бы должности мы ни были, какие бы возможности ни имели.



Обращаюсь к государственным органам: достойно продолжайте исполнение своих законных обязанностей и конституционных требований. Уверен, что свободные, равные и законные выборы отныне неотъемлемая часть нашей новой истории.



Обращаюсь к участвующим в выборах политическим партиям и блокам: надеюсь, что вы с величайшей ответственностью подошли к своему политическому заявлению – формированию команд и программ. Они наметят пути дальнейшего развития Армении. Будьте верны тем ценностям, которые вы исповедуете, в то же время, будьте уважительны и учтивы по отношению друг к другу.



Желаю успеха в предстоящих выборах всем участвующим политическим единицам.



Обращаюсь к нашим гражданам: будьте требовательны в обсуждении программ, слушайте всех, чтобы быть информированными и осознанно совершить свой выбор. Примите своё решение в соответствии со своими представлениями о развитии Армении, со своими ценностями.



Помните, что от всех и каждого из нас зависит будущее Армении.



Храни Господь Республику Армения, Республику Арцах, весь армянский народ и всех граждан Республики Армения!»