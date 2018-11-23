Время в Ереване: 11:07:36,   24 Ноябрь

Никол Пашинян провел рабочий обед с руководителями банков


Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян провел рабочий обед с руководителями банков. Никол Пашинян отметил важность стабильного функционирования и развития банковской системы и выразил уверенность, что это будет способствовать продолжительному развитию экономики страны.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в ходе встречи была подчеркнута важность мер по сокращению теневой экономики и наличного денежного оборота, а также состоялся обмен мнениями по повышению эффективности судебных процессов по решению связанных с кредитами споров и развитию банковской системы.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации