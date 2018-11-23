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Кафедральный Собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина временно будет закрыт для посещений и церемоний


Из-за ремонта и работ по укреплению здания Кафедральный Собор Первопрестольного Святого Эчмиадзина временно будет закрыт для посещений и церемоний. Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Св.Эчмиадзина, в Соборе будут совершаться молитвы и служения с участием нескольких священнослужителей.




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