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Почти 85 тыс. детей погибли от голода в Йемене за время конфликта


Примерно 85 тысяч детей 5 лет и младше погибли от голода в Йемене за последние три года, как передает Арменпресс, об этом сообщает ABC News.

Между народная организация Save the Children проанализировала данные ООН о смертности детей с сильным недоеданием и подсчитала, что в Йемене от голода погибло почти 85 тыс. детей в период с апреля 2015 года по октябрь 2018-го.

Директор йеменского подразделения Save the Children Тамер Киролос констатировал, что еще 5,2 млн детей в стране находятся на грани голода.

Официально голод в Йемене не объявлен, однако ООН предупреждает, что угроза голода в стране сильнее, чем могли себе представить эксперты.




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