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«Светлая Армения» претендует стать второй силой в парламенте


Партия «Светлая Армения» планирует стать второй силой  в парламенте после выборов 9 ноября.

Как передает Арменпресс, так заявил в  беседе с журналистами 23 ноября председатель партии «Светлая Армения», депутат Эдмон Марукян, возглавляющий  избирательный список партии.

«Эти выборы действительно имеют очень важное значение для истории Армении, а 9 декабря ее страницы, связанные с революцией, будет завершены. С 9 декабря начнется эпоха строительства, создания  системы, где партия «Светлая Армения», несомненно, будет иметь свой особый вклад». Партия претендует стать второй  силой  в  парламенте, поскольку вопрос первой практически решен, и решен онреволюцией. Сила, совершившая революцию, сформирует большинство. 9 ноября народ выберет оппозицию», - сказал Марукян.

 По его словам, агитационный период  короток, поэтому  они будут действовать в  двух направлениях.

«Мы  попытаемся охватить всю страну. Группа, которую возглавляю я, посетит 47 общин, а другая группа, которую возглавляет Мане  Тандилян, будет работать в  Ереване», - сказал Марукян.

Слоган партии – «Освети Армению!», а  агитация  начнется с города Агарак.

 

 

 




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