В госбюджете на 2019 год предусмотрено определенное финансирование для профильного лечения ишемических инсультов мозга. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook заявил и.о. министра здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, рост бюджетных отчислений на здравоохранение частично пойдет на лечение неотложных состояний. «Речь идет об инвазивном лечении, когда особыми препаратами и приспособлениями будет рассасываться тромб, восстанавливая питание мозговых тканей. Это позволит с высокой вероятностью избежать длительной инвалидности у таких пациентов, часто спасая им жизнь»,- сказал он.

По его словам, в программу профильного лечения ишемических инсультов мозга ежегодно будут включаться 250 бенефициаров, на что, по предварительным расчетам, пойдет 400 млн драмов. Эта программа будет проводиться в МЦ Эребуни и Университетской клинике.

По его словам, приказ об утверждении программы будет подписан сегодня, однако она войдет в действие с 1-го февраля 2019 года.

«Если получится, мы думаем и о доставке пациентов из отдаленных районов на вертолете»,- сказал он.

По словам Торосяна, программа направлена на снижение смертности и инвалидности по неинфекционным патологиям.