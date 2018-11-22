Президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает некоторых американских судей, блокирующих его решения, "судьями Обамы", передает Арменпресс.

Он, обращаясь к верховному судье США Джону Робертсу, написал: "Извините, верховный судья Джон Робертс, но у вас действительно есть "судьи Обамы", и у них совсем другая точка зрения, чем у людей, которые отвечают за безопасность нашей страны".

Ранее Робертс упрекнул президента США в том, что он назвал представителя суда в Калифорнии "судьей Обамы" за отмену решения президента о предоставлении убежища мигрантам только на пунктах въезда в страну.