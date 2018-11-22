Время в Ереване: 11:07:36,   23 Ноябрь

Трамп поспорил о "судьях Обамы" с главой верховного суда США


Президент США Дональд Трамп подтвердил, что считает некоторых американских судей, блокирующих его решения, "судьями Обамы", передает Арменпресс.

Он, обращаясь к верховному судье США Джону Робертсу, написал: "Извините, верховный судья Джон Робертс, но у вас действительно есть "судьи Обамы", и у них совсем другая точка зрения, чем у людей, которые отвечают за безопасность нашей страны".

Ранее Робертс упрекнул президента США в том, что он назвал представителя суда в Калифорнии "судьей Обамы" за отмену решения президента о предоставлении убежища мигрантам только на пунктах въезда в страну.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации