Указом президента Армении Армена Саркисяна, Давид Вирабян отозван с поста постпреда Армении в ОДКБ. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В заявлении сказано:

«Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, по ст. 132 Конституции Армении, отозвать Давида Вирабяна с поста постпреда Армении в ОДКБ».