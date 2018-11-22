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Очередная ничья в поединке Карлсен-Каруана


Чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен и претендент на чемпионство, американец Фабиано Каруана провели 9-ю партию проходящего в Лондоне поединка за шахматную корону. Как передает «Арменпресс», на 56-м ходу была зафиксирована ничья. Счет в поединке равный - 4.5:4.5.

22-го ноября состоится 10-я партия.

Поединок состоит из 12-и классических партий, а призовой фонд составляет 1 млн евро.


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