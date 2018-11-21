Никол Пашинян посетил армянский офис компании PicsArt

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян посетил сегодня армянский офис компании PicsArt. PicsArt - приложение для редактирования фотографий, созданное армянскими разработчиками.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, в ходе визита Никол Пашинян ознакомился с деятельностью, условиями работы и планами расширения компании PicsArt. Директор армянского офиса Микаел Варданян и главный технический директор Артавазд Меграбян отметили, что в компании работает 320 сотрудников - ИТ-специалисты, менеджеры проектов и дизайнеры. В офисе в Сан-Франциско работает также более 30 сотрудников. Исполняющий обязанности премьер-министра приветствовал существующую в PicsArt рабочую среду, которая способствует полному использованию творческого потенциала.

Во время консультации с руководством компании были обсуждены вопросы, связанные с развитием ИТ-сферы в Армении и дальнейшим расширением PicsArt, были затронуты образовательные вопросы, проблемы пополнения соответствующими специалистами. Двусторонне была подчеркнута важность создания эффективной связи образование-научные исследования и повышения эффективности цепи университет-бизнес-наука. Никол Пашинян отметил, что правительство рассматривает ИТ в качестве приоритетной сферы и заинтересовано в сотрудничестве с представляющими этот сектор компаниями для обсуждения существующих проблем и поиска взаимовыгодных решений.

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PicsArt - это единственное бесплатное приложение, которое имеет более 3000 инструментов редактирования и оснащенные искусственным интеллектом эффекты. Приложение доступно во всем мире на более чем 30 языках, имеет более 500 миллионов загрузок и 100 миллионов активных пользователей в месяц. Оно бесплатно для платформ iOS, Android и Windows.